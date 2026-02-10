Россия второй месяц подряд сокращает добычу нефти

Добыча нефти в России снижается второй месяц подряд на фоне трудностей с экспортом.

По данным Bloomberg, в январе среднесуточный объем производства составил 9,28 млн баррелей, что почти на 300 тыс. баррелей ниже действующей квоты ОПЕК+ (9,57 млн). Основной причиной стало сокращение закупок со стороны Индии после введения США пошлин и санкций против российских нефтяных компаний. Это привело к затовариванию: объем нефти в плавучих хранилищах к началу февраля вырос до 143 млн баррелей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В отличие от прошлогоднего снижения, которое было добровольным и соответствовало квотам ОПЕК+ для поддержания цен, текущее падение носит вынужденный характер и демонстрирует растущий разрыв между разрешенным уровнем добычи и реальными экспортными возможностями России.

Напомним, размер дисконта, с которым поставщики из России продают свою нефть в Китай, вырос до рекордных значений.