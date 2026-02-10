Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

Московское метро ждет расширение: к 2032 году его сеть станет в два раза длиннее, чем в 2010-м.

Эти планы мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту Владимиру Путину. Всего предстоит построить 34 новые станции и 83 км линий. Глава города подчеркнул, что работа идет высокими темпами: только за последние 14 лет построено свыше 260 км путей и 127 станций. В фокусе сейчас — новые радиальные линии.

Уже сдан основной ход Троицкой линии, а её продолжение до Троицка и новая Рублево-Архангельская линия активно строятся. Параллельно началось возведение Бирюлевской линии и ключевых станций в центре и на окраинах, таких как "Гольяново" и "Достоевская". Также в планах — продление веток в районы Печатники и инновационный центр "Сколковом".