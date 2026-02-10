Минцифры хочет смягчить запрет на входящие международные звонки

Минцифры России откажется от идеи сплошной блокировки входящих международных звонков.

Вместо этого ведомство планирует внедрить точечные и избирательные механизмы в рамках второго антимошеннического законопроекта. Как заявил замминистра Иван Лебедев, этот вопрос будет обсуждаться ко второму чтению. По его словам, итоговые решения должны исключить неудобства для граждан, которым необходимо поддерживать связь с родственниками за пределами страны.

Для этого предлагается три основных технологических решения: добровольный "самозапрет" на звонки из-за рубежа, система SMS-уведомлений о входящем международном вызове и формирование федеральной базы IMEI. Эти меры станут развитием первого пакета инициатив, подписанных президентом Владимиром Путиным весной 2025 года, сообщает РБК.

Ранее российский бизнес подверг критике проект постановления кабмина РФ, определяющий основные правила, по которым будет работать государственная система по борьбе с мошенниками и спамерами.