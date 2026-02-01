Двое россиян задержаны в Таиланде по подозрению в убийстве и расчленении земляка

В Таиланде задержаны двое граждан России, подозреваемых в убийстве Михаила Емельянова, пропавшего без вести 7 января.

Задержаны 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. Таиландские полицейские обнаружили в окрестностях Паттайи останки, принадлежащие Емельянову. 30-летний россиянин был убит, а его тело расчленено и завернуто в черные пластиковые пакеты и одежду, схожую с той, которую носила жертва в день исчезновения. Прибывшая в Таиланд мать россиянина опознала тело своего сына, передает ТАСС.

Емельянов проживал в Таиланде два года. Перед исчезновением он предупредил свою мать, что собирается на встречу с двумя россиянам, которые могут быть опасны для него. После его исчезновения мать подала заявление в полицейский участок города Паттайя