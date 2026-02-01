21 грузовой вагон сошел с рельсов в Кировской области. Несколько пассажирских поездов задерживаются
В Кировской области с рельсов сошел грузовой поезд. Из-за этого несколько пассажирских составов вышли из графика, сообщает Горьковская железная дорога.
21 вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Оричи - Шалегово около 15.50. На месте работают три восстановительных поезда, движение на перегоне приостановлено.
В пути задерживаются следующие поезда дальнего следования:
№ 1 Владивосток - Москва;
№ 2 Москва - Владивосток;
№ 91 Северобайкальск - Москва.
Пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливаются.