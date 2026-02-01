Подтвердился диагноз у одного из пациентов, госпитализированных с подозрением на обезьянью оспу

01 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Москва Московская область
Фото: Департамент здравоохранения Югры

Подтвердился диагноз у одного из пациентов, госпитализированных с подозрением на обезьянью оспу

В Подмосковье у одного из пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян, подтвердился диагноз, сообщает Baza.

Мужчина изолирован от других больных в отдельной палате.

Заболевший рассказал журналистам, что у него было лишь два небольших высыпания на лице, которые он сначала принял за герпес и пытался лечить противогерпесными препаратами. Спустя пару дней температура поднялась до 40 градусов, и его госпитализировали.

По его словам, в Москве он находится уже около полутора месяцев, а за границу ездил очень давно. Общественных мест, таких как бани или сауны, он не посещал. Как произошло заражение, мужчина не знает.

В Домодедовской больнице подтвердили, что их пациенту поставлен диагноз "оспа обезьян". "Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", - говорится в сообщении больницы.

Напомним, что Роспотребнадзор начал расследование случаев заболевания, похожего на оспу обезьян.

По словам санврачей, заражение оспой обезьян возможно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека; предметами, контаминированными биологическими жидкостями; материалами из очагов поражения больного человека.

Роспотребнадзор напоминает, что во время заграничных поездок гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.

О госпитализации в Домодедовскую больницу пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" стало известно сегодня. Накануне Telegram-каналы сообщили, что в Одинцовском районе также выявлены случаи с подозрением на заболевание оспой обезьян. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции. Пациент и его сопровождающий были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится тщательная диагностика для уточнения диагноза, также опрошены контактные с больными лица. В здании медучреждения запланирована дезинфекция.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи. Возбудитель - вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.

Теги: оспа обезьян, пациент, расследование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети