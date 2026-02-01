Подтвердился диагноз у одного из пациентов, госпитализированных с подозрением на обезьянью оспу

В Подмосковье у одного из пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян, подтвердился диагноз, сообщает Baza.

Мужчина изолирован от других больных в отдельной палате.

Заболевший рассказал журналистам, что у него было лишь два небольших высыпания на лице, которые он сначала принял за герпес и пытался лечить противогерпесными препаратами. Спустя пару дней температура поднялась до 40 градусов, и его госпитализировали.

По его словам, в Москве он находится уже около полутора месяцев, а за границу ездил очень давно. Общественных мест, таких как бани или сауны, он не посещал. Как произошло заражение, мужчина не знает.

В Домодедовской больнице подтвердили, что их пациенту поставлен диагноз "оспа обезьян". "Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение", - говорится в сообщении больницы.

Напомним, что Роспотребнадзор начал расследование случаев заболевания, похожего на оспу обезьян.

По словам санврачей, заражение оспой обезьян возможно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека; предметами, контаминированными биологическими жидкостями; материалами из очагов поражения больного человека.

Роспотребнадзор напоминает, что во время заграничных поездок гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.

О госпитализации в Домодедовскую больницу пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" стало известно сегодня. Накануне Telegram-каналы сообщили, что в Одинцовском районе также выявлены случаи с подозрением на заболевание оспой обезьян. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции. Пациент и его сопровождающий были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится тщательная диагностика для уточнения диагноза, также опрошены контактные с больными лица. В здании медучреждения запланирована дезинфекция.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи. Возбудитель - вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.