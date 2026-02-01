В Екатеринбурге задержали вооруженных мужчин, угрожавших прохожим

Росгвардия в Екатеринбурге задержала троих вооруженных мужчин, угрожавших прохожим.

По данным ведомства, на пульт дежурного поступило сообщение о троих молодых людях, которые пугают оружием прохожих на улице Готвальда в Екатеринбурге. Два наряда вневедомственной охраны направились по указанному адресу. "Соблюдая все меры предосторожности, сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей и передали их следственно-оперативной группе полиции", - говорится в сообщении областного управления Росгвардии.

Проводится проверка.