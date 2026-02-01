Трамп призвал арестовать экс-президента США Барака Обаму

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать Барака Обаму за фальсификацию данных разведки в 2016 году о вмешательстве России в избирательный процесс.

ТАСС со ссылкой на журнал The American Conservative сообщает, что, по мнению Трампа, Обама лично отдавал приказ ЦРУ о фальсификации ложных разведданных о ходе выборов 2016 года.

Напомним, в июле 2025 года глава национальной разведки США Тулси Габбард на брифинге в Белом доме сообщила, что Обама и его окружение могли манипулировать разведданными о вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 г. Обама направлял разведсообщество для создания ложной теории. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 г. Хиллари Клинтон. "Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" - сказал тогда Трамп.

В июле 2025 года глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором говорилось, что администрация Обамы после победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.