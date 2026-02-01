Жириновский, Зюганов и Миронов упоминаются в файлах по делу Эпштейна

Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов упоминаются в файлах Минюста США по делу Джеффри Эпштейна, сообщает РБК. В минувшую пятницу в США обнародовали млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

По данным издания, бывший лидер ЛДПР Жириновский упоминается в опубликованных материалах не менее пати раз. "Жириновский упоминается в нескольких статьях The Economist и Foreign Affairs о российской политике. Политик упоминается в статьях наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и действующим председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым", - передает РБК. Почему Минюст США опубликовал эти файлы, не уточняется.

В опубликованных документах есть информация о том, что более 30 лет назад в Нью-Джерси девочку-подростка принудили к сексу с президентом США Дональдом Трампом. В опубликованных ранее файлах уже упоминалось обвинение Трампа в изнасиловании несовершеннолетней. Позже фотография Трампа была удалена из материалов. Также в файлах упоминается миллиардер Илон Маск.

В 2008 году финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме.