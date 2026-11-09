До 16 выросло количество жертв взрыва на заводе в Измире

Выросло количество жертв при взрыве на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир возросло до 16.

"В результате взрыва на металлургическом заводе в районе Алиага провинции Измир погибли 16 человек, 13 получили ранения, двое из них – тяжёлые", - сказал во время обращения к нации президент Турции Реджеп Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Взрыв случился после разлива жидкого металла в результате обрыва мостового крана и его падения в электродуговую печь в одном из цехов комбината. Корпус практически полностью обрушился, поднявшиеся над предприятием клубы серо-черного дыма были видны за несколько километров.