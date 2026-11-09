Трамп поддержал главу Nvidia, признавшего измену

Президент США Дональд Трамп встал на сторону главы Nvidia Дженсена Хуанга. Тот ранее признал измену супруге с подозреваемой в сборе информации для Китая руководителем Megaspeed Элис Хуанг.

По данным The Washington Times, Трамп отметил, что не разговаривал с Хуангом, но считает его "порядочным человеком" и "достойным парнем". По мнению американского лидера, Хуанг должен остаться во главе производителя чипов.

"Думаю, у него, наверное, есть оправдание. Нам нужно его выслушать", - цитирует РБК Трампа.

Американская компания Nvidia начала независимое расследование после сообщений о возможной шпионской операции Китая против генерального директора Дженсена Хуанга. Американская разведка заподозрила в работе на Министерство госбезопасности КНР предпринимательницу Элис Хуанг, с которой у главы Nvidia были "тесные связи".

Хуанг занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed, одном из крупных покупателей чипов Nvidia. Согласно отчетам спецслужб, китайская сторона могла использовать эти близкие контакты для сбора конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и попыток обхода экспортных ограничений США.