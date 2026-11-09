Владелицу фотосалона в Екатеринбурге обвиняют в продаже фото военнослужащих

Владелица фотосалона в Екатеринбурге предстанет перед судом за продажу 12 фотографий военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, в мае 2026 года к обвиняемой обратился неизвестный мужчина, который попросил записать ему на флешку 12 фотографий бойцов, перечислив их фамилии. Поскольку обвиняемая руководила фотосалоном, она имела доступ к персональным данным клиентов - их ФИО и фотографиям. Сами военнослужащие нередко посещали фотосалон и фотографировались в форменном обмундировании.

По версии следствия, из корыстной заинтересованности у обвиняемой возник умысел на незаконное использование и передачу этих данных. Она записала фотографии военных на носитель заказчика и получила за них 1,2 тыс. рублей. Кроме того, она передала мужчине адрес своей электронной почты для возможного дальнейшего сотрудничества.

Владелице фотосалона вменяют преступление, предусмотренное п. "а" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ "Незаконное использование, передача, сбор или хранение компьютерной информации с персональными данными из корыстной заинтересованности".

Материалы дела уже переданы в суд. О дате и времени судебного разбирательства будет сообщено позднее.