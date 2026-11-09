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Происшествия Свердловская область
Фото:В.Н. Горелых

Задержаны мужчины, напавшие на подростков-инвалидов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, напавших на подростков-инвалидов.
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Напомним, все случилось у остановочного комплекса "Южный автовокзал" в уральской столице: мужчины нанесли удары подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Сообщалось, что трое подростков возвращались из Верхней Пышмы, где двое из них были на тренировке по следж-хоккею. После инцидента прокуратура начала проверку, а ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, нападавшие установлены: ими оказались мужчины 47 и 49 лет. Обоим уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц". Установлено, что причиной для нападения взрослых на подростков стал малозначительный повод.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, к выяснению всех обстоятельств ЧП сразу же подключились сотрудники отдела полиции №5.

"В результате комплекса неотложных оперативных мероприятий по "горячим следам" были установлены и задержаны двое ранее не судимых местных жителей – 47-летний слесарь и 49-летний электромонтер. В настоящее время сыщики продолжают выяснять все детали конфликта", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СК, задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении обоих хулиганов под стражу.

Теги: подростки, задержание, инвалиды, дело, полиция, СК, Екатеринбург


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Ранее 09.11.2026 10:39 Мск Главе СК доложат о нападении на подростков-инвалидов в Екатеринбурге

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