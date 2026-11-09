В клубе "Градусы" проверяют историю об избитой охраной блогерше

В екатеринбургском ночном клубе "Градусы", где охранник якобы ударил блогера Юлию, более известную как garipka, проводят проверку. Как рассказал Накануне.RU арт-директор клуба Виктор Косенков, паре не отказали в помощи, более того, их пустили в клуб после закрытия, а сотрудники охраны совместно с представителями бара помогали в поисках телефона. Этому есть видеоподтверждение, так как в заведении работали камеры.

"После закрытия заведения, к сожалению, телефон не обнаружили, и гостям было предложено продолжить его поиск на следующий день. С утра в заведении проводится комплексная уборка помещений, поэтому оставалась вероятность обнаружить телефон и передать его в офис заведения для последующего возврата владельцу", - пояснил Косенков.

При этом, он добавил, что блогер умолчала о том, как при выходе из заведения один из них на входной группе "спортивным" ударом ноги "с разворота" якобы сломал жалюзи. Это также попало на камеры видеонаблюдения, и сейчас по этому инциденту готовится обращение в правоохранительные органы.

Что касается ситуации с нападением охранника, в настоящее время охранная организация проводит внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего. Сам Косенков отметил, что клуб давно работает с этой организацией, а подобное поведение в адрес посетителей неприемлемо.

"Мы внимательно относимся ко всем заявлениям гостей. При этом на данный момент часть изложенной информации не находит подтверждения в имеющихся у нас материалах. Окончательные выводы считаем возможным делать только после завершения проверки и установления всех обстоятельств. Мы сотрудничаем с данной охранной организацией продолжительное время и предъявляем высокие требования к профессионализму и поведению сотрудников. Такие действия, как применение физической силы к гостям, недопустимы и не соответствуют принципам ни работы нашего заведения, ни инструкциям ЧОП", - добавил арт-директор клуба.

Ранее блогер выложила в сеть видео, где рассказала о произошедшем. По ее словам, она вышла из себя и стала грубить охране, так как ее с молодым человеком, по ее словам, не пускали поискать телефон. Охраннику якобы не понравился тон девушки и он ударил ее по лицу.