Радио "Судного дня" снова вышло в эфир

Радиостанция УВБ-76, которую многие знают как радио "Судного дня", снова вышла в эфир - впервые за трое суток. За день она передала сразу четыре сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за работой станции.

Слова прозвучали в такие моменты по московскому времени: в 11:02 - "Зевосторг", в 11:42 - "Злословье", в 13:52 - "Квасостол", в 14:25 - "Смакобол". В канале уточнили, что эти словоформы не встречаются в русском языке и не имеют понятного значения.

До этого станция выходила в эфир 2 ноября - тогда прозвучало слово "Дуче". Еще раньше, 22 октября, радио "Судного дня" передало два сообщения: "метрит" в 12:36 и "неприятный" в 14:14 по Москве.