Экс-главу сельского поселения в Югре будут судить за незаконные выплаты и растрату

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы сельского поселения Красноленинский. Об этом Накануне.RU сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2021–2025 годах обвиняемая организовала незаконную выплату зарплаты работникам, которые фактически трудились в магазине её родственника. Ущерб бюджету превысил 3,9 млн руб.

Кроме того, она подписала акты приёмки работ по благоустройству на сумму свыше 1 млн руб., а также совершила растрату более 990 тыс. рублей бюджетных средств.

На имущество обвиняемой стоимостью свыше 8 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее по требованию прокуратуры глава поселения была уволена в связи с утратой доверия.