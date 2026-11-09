Суд вынес приговор уральцу, расстрелявшему ходивших по его участку подростков

Суд огласил приговор жителю уральского города Березовский. Он признан виновным в хулиганской стрельбе по подросткам и заплатит крупный штраф.

Все случилось в начале июля: уралец произвел выстрелы в сторону ходивших по его участку подростков. В результате один из них получил кровоподтек левого плеча. Как было установлено, мужчина стрелял через окно спальной комнаты своего дома на территории садоводческого товарищества. Выстрелы были сделаны из пневматического оружия.

Сам стрелок объяснил свои действия тем, что ему не нравилось, что подростки ходят у его участка и шумят. Он заявил, что был нарушен покой его и его семьи. Дело было передано в суд в сентябре.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня Березовский городской суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. Стрелку назначен штраф в размере 950 тысяч рублей.

Также с осужденного в пользу троих подростков взыскана компенсация морального вреда. Он заплатит по 100 тысяч рублей каждому.