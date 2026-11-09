09 Ноября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рынок моторных масел в России зависит от импортных присадок - власти готовят новые правила

На рынке смазочных материалов в России сохраняется высокая зависимость от импорта: примерно половина пакетов функциональных присадок для моторных масел ввозится из других стран. Эксперты предупреждают о рисках перебоев, роста цен и проблем с ресурсом двигателей, пишут "Известия".

После ухода в 2022 году крупных зарубежных производителей присадок российские компании переключились на поставки из дружественных стран и собственное производство. Доля импорта из дальнего зарубежья снизилась с 69 % (2021-2022) до 50 % к 2025 году, но такая зависимость остается рискованной на фоне санкций и сложностей с платежами.

Качество топлива дополнительно усиливает нагрузку на рынок. С 1 сентября 2026 года на АЗС разрешен бензин пониженных экологических классов (К2-К5) с повышенным содержанием серы - из-за этого масло быстрее теряет свойства, и менять его придется чаще. По оценке автоэксперта Игоря Моржаретто ("Автостат"), интервал замены в таких условиях нужно сокращать минимум на 30-50 %: для бензиновых двигателей - до 7-7,5 тыс. км, для турбированных моторов и дизелей - до 5-6 тыс. км.

Решить проблему поможет развитие собственной нефтехимии. Например, СИБУР наращивает выпуск базовых продуктов для производства российских присадок и синтетических масел.

С 1 января 2028 года заработает новая балльная система подтверждения российского происхождения продукции (постановление № 1154). Пакеты присадок выделены в отдельную категорию: требования к баллам будут поэтапно расти - с 2033 года планка достигнет 65 баллов для присадок и 40 для пакетов. Баллы дают за использование российского сырья (от 70 %) и за химический синтез в стране. От количества баллов зависят статус "российского товара", доступ к госзакупкам и льготы.

Если к 2028 году не успеют нарастить мощности, возможен дефицит сертифицированных отечественных масел. При успешной реализации планов Россия сможет выстроить замкнутую индустрию автонефтехимии - от добычи нефти до продукта на полке.

 

Теги: масла, цены, ипорт


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