Кличко едко ответил Зеленскому: где наловить водителей?

Мэр Киева Виталий Кличко едко раскритиковал поручение Зеленского внедрить программу бесплатного проезда в общественном транспорте города, которое тот дал накануне.

Кличко указал на огромную задолженность за бесплатный проезд льготников, которая составляет более 8 млрд гривен. И правительство сначала должно погасить этот долг, а не предлагать наращивать новые. Кроме того, где правящий режим найдет дополнительных водителей. Сейчас и так их огромная нехватка из-за мобилизации. При этом он в очень изящной форме пнул Зеленского.

"Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?" - съязвил Кличко, намекая на отлов людей на улицах для отправки на фронт.

Также он ехидно заявил, что "с планом устойчивости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода, теперь взялись за общественный транспорт". Он подчеркнул, что наземный транспорт не способен полностью заменить метро по объему перевозок.

Противостояние Зеленского и Кличко переросло в открытую заочную полемику через СМИ. Оба обвиняют друг друга: Зеленский - за плохую подготовку города к зиме, Кличко - за попытки избавиться от него любым способом вместо реальной помощи городу. Очередной ход за Зеленским?