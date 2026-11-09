Глава Минвостокразвития назвал Арктику технологическим брендом России

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что он считает Арктику технологическим брендом России.

"Арктика – пространство, где создаются и испытываются сложнейшие инженерные и технологические решения. Арктика – технологический бренд России", - сказал ТАСС Чекунков.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен усилить своё присутствие в Арктике, чтобы противостоять влиянию России и Китая. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По её словам, ЕС должен действовать стратегически вместе с США и Канадой, а Арктика должна контролироваться Западом.