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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Блогерша из Екатеринбурга обвинила охранника клуба "Градусы" в рукоприкладстве

В ночном клубе "Градусы" в Екатеринбурге якобы произошел инцидент с нападением охранника на посетительницу. Пострадавшей оказалась блогер Юлия, более известная как garipka, которая просила пройти в клуб после закрытия и поискать потерянный ночью телефон. О произошедшем она рассказала в своих социальных сетях.

По ее словам, инцидент произошел с 6 на 7 ноября. Девушка пришла отдохнуть в клуб вместе с молодым человеком, но уже после посещения поняла, что потеряла телефон. Приехав на место, она попросила поискать смартфон, на что ее стали выпроваживать, заявив, что тот украли, и посоветовали писать заявление или прийти на следующий день после открытия. Блогер призналась, что стала агрессировать, так как была на эмоциях, и все же настаивала на поисках, после чего охранник якобы ударил ее по лицу.

Юлия вызвала "скорую" и полицию. Ей посоветовали пройти медэкспертизу, а после приняли заявления на охранника за избиение и по потере телефона.

На следующий день пара снова отправилась в клуб, чтобы прояснить ситуацию и снова попытаться найти телефон. Там девушке попытались объяснить поступок охранника тем, что "они всю ночь работают и не железные" и что к ним тоже применяют физическую силу. Однако сама блогер не считает, что это причина избивать посетителя, который не проявлял физической агрессии. По ее мнению, максимум, что охрана могла сделать, это выпроводить ее из заведения.

Накануне.RU обратилось к арт-директору клуба Виктору Косенкову за комментарием. На момент публикации ответа не последовало. В УМВД по Екатеринбургу пока также не прокомментировали инцидент.

Теги: Екатеринбург, клуб Градусы, телефон, охранник, блогер, избиение


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Развитие сюжета:

Ранее 09.11.2026 16:08 Мск В клубе "Градусы" проверяют историю об избитой охраной блогерше

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