В Киеве — транспортный коллапс

В Киеве произошел транспортный коллапс из-за повреждений мостов через Днепр. По сообщениям СМИ, ситуация наиболее критическая на подходах к переправам с левого на правый берег. Движение на Северном мосту практически парализовано из-за работы в одну полосу, также образовались пробки на подъездах к мосту Патона и в направлении Подольского моста.

Из-за переполненного общественного транспорта часть киевлян переходит через Днепр пешком. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста. На Северном мосту повреждены дорожное полотно и электросети; движение по нему ограничено и действует одностороннее движение (с левого берега на правый) только для пассажирского транспорта. На мосту Патона введено реверсивное движение: утром три полосы из пяти работают на правый берег, вечером — на левый. Все это привело к тому, что Киев сковали огромные пробки.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что в Киеве введены постоянно действующие ограничения на использование мостов, но "результаты всего двух небольших ударов более чем обнадеживающие". Он напоминает, что речь идет о мостах через Днепр, по которым осуществляется снабжение украинских войск.

