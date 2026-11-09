В Екатеринбурге прошел четвёртый этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил"

С 5 по 8 ноября 2026 года в Екатеринбурге в крытом тире Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" прошёл четвёртый этап Кубка академии. Соревнования при поддержке Русской медной компании собрали около 300 спортсменов из разных регионов России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в программу турнира вошли 14 стрелковых упражнений, для прохождения которых каждому участнику требовалось выполнить минимум 253 выстрела. Спортсмены соревновались в дисциплинах пистолет и карабин пистолетного калибра.

На протяжении соревнований участники демонстрировали скорость, точность и мастерство владения оружием. Каждое упражнение представляло собой отдельную стрелковую задачу. Спортсменам необходимо было поражать мишени на различных дистанциях, перемещаться между стрелковыми позициями и самостоятельно выбирать наиболее эффективную тактику прохождения.

Практическая стрельба – динамичный вид стрелкового спорта, в котором итоговый результат зависит от баланса точности, мощности и скорости. Даже незначительная ошибка или потеря времени могут повлиять на положение спортсмена в турнирной таблице. При этом обязательным условием остаётся строгое соблюдение правил безопасности.

Высокий уровень подготовки спортсменов Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" отметила мастер спорта России Оксана Жажкова:

"В первую очередь бросается в глаза качественная работа тренеров академии. Очень заметно вырос уровень новичков, которые уже сейчас демонстрируют невероятное мастерство. Думаю, через год-два конкуренция будет сумасшедшей. Например, сейчас вместе со мной на пьедестале стоят представительницы Академии практической стрельбы "Архангел Михаил". Если посмотреть на десятки сильнейших спортсменов в каждом классе, примерно половина из них – представители Свердловской области. Это, конечно, вызывает восхищение уровнем академии как клуба, который готовит стрелков".

После прохождения всех 14 упражнений определились победители в классах оружия и категориях участников. Соревнования прошли в крытом тире Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" – одном из крупнейших крытых стрелковых комплексов России и Европы, построенном Русской медной компанией.

Инфраструктура комплекса позволяет проводить соревнования высокого уровня независимо от погодных условий. Благодаря современной системе видеотрансляции зрители могли следить за выступлениями спортсменов в режиме реального времени как на экранах в зрительской зоне, так и в социальных сетях академии.

Руководитель корпуса спортивных судей Федерации практической стрельбы России Дмитрий Хомулло сообщил, что Академия практической стрельбы "Архангел Михаил" действительно стала флагманской площадкой для проведения соревнований. По его словам, здесь регулярно проходят матчи высокого уровня и созданы отличные условия для работы.

В эти же дни в конференц-зале Академии спорта РМК состоялась XVII очередная отчётная конференция Федерации практической стрельбы России (ФПСР). Участники подвели итоги деятельности федерации за 2022-2026 годы и обсудили дальнейшее развитие этого вида спорта в стране.

Президент ФПСР Михаил Гущин поблагодарил Игоря Алтушкина за создание Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", отметив её ведущую роль в развитии спорта. На конференции также состоялось награждение представителей федерации, судейского корпуса и организаторов соревнований за вклад в развитие практической стрельбы.

Следующим стартом серии, заключительным, станет финал Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", который пройдёт с 17 по 20 декабря 2026 года. Именно на этих соревнованиях завершится спортивный сезон Кубка академии.