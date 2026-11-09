09 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Экс-депутат заксобрания Прикамья не смог обжаловать приговор по делу об экстремизме

Экс-депутат заксобрания Прикамья Константин Окунев* не смог обжаловать приговор 1-го Западного военного суда, сообщает Properm.

Дело экс-депутата рассматривалось сегодня в Военном апелляционном суде в подмосковном поселке Власиха. Защита обвиняемого намерена подать кассационную жалобу после получения решения второй инстанции.

2 июля в выездном присутствии 1-го Западного военного суда Окунева* признали виновным за призывы к экстремизму в социальных сетях и Telegram.

Суд назначил Окуневу 7 лет общего режима с лишением права публикаций на 3 года. Гособвинение запросило для политика 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила оправдать Окунева* или назначить штраф.

Дело рассматривали в закрытом режиме. Константина Окунева* задержали в Большом Савино в конце октября прошлого года. Он собирался улететь в Петербург, где живет последние годы. Уже 30 октября судья Ленинского районного суда Марина Насибуллина по ходатайству следствия УФСБ по Пермскому краю впервые отправила его в СИЗО. Окуневу* вменили шесть эпизодов за призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) — речь идет о его записях в разных соцсетях. Изначально дело было возбуждено в связи с публикациями в Telegram-канале, потом в деле появились материалы о публикациях на заблокированной странице политика "ВКонтакте".

Позднее Окунев* был внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

За 2022–2023 годы Окуневу* было вынесено в Дзержинском райсуде восемь постановлений, связанных с дискредитацией власти и вооруженных сил. В судебных документах говорится об опубликованных в соцсетях постах от имени Константина Окунева*. Политик отрицал, что он совершал какие-либо действия, как и то, что аккаунты принадлежат ему.

*Внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Теги: Константин Окунев, приговор, дело, экстремизм, обжалование


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