Фудблогерша из Латвии получила срок за производство наркотиков

Суд в Подмосковье вынес приговор латвийской фудблогерше Эмме Духовой и четверым ее сообщникам - об этом сообщила пресс‑служба судов общей юрисдикции региона.

Группа работала в деревне Хвостово Дмитровского округа: Эмма Духова, ее муж Василийс Дайнега, его брат Михаил, Руслан Кириченко и Николай Лукерин. Духова и братья Дайнега изготавливали наркотики, Кириченко и Лукерин следили за процессом и закупали химикаты.

Лабораторию устроили в подсобном помещении сельского дома, реагенты хранили в гараже в Лобне. Группа действовала с мая 2024 года по февраль 2025 года, пока ее не остановили полицейские. При обыске нашли больше 37 килограммов синтетических наркотиков и другие улики.

Всех пятерых судили по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты рассказали, что влезли в долги в Латвии и под давлением кредиторов согласились "отработать" задолженность, чтобы защитить оставшихся на родине детей.

Суд признал всех виновными и назначил сроки от 7 до 15,5 года колонии. Дело против организатора и других причастных выделили в отдельное производство.