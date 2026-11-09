Брат экс-премьера Венгрии может оказаться причастным к нелегальной миграции

Брата экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона якобы сочли причастным к нелегальной миграции. Он мог быть задержан.

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По словам нынешнего премьера страны Петера Мадьяра, согласно сообщениям прессы, Арон Орбан был взят под стражу по подозрению в контрабанде людей. Национальное управление по возвращению активов и защите информации и Национальное бюро расследований продолжают расследование. Об этом Мадьяр написал в X, пишет РБК.

Мадьяр возглавил кабмин Венгрии весной 2026 г.