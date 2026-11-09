В Брянской области пенсионер погиб при попытке разобрать найденный в лесу БПЛА

В Брянской области 70-летний мужчина погиб в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Инцидент, по его словам, произошел в лесу рядом с селом Клюковники Навлинского района.

"Предположительно, местный житель подорвался на БПЛА при попытке разбора вражеской техники", - написал губернатор в Telegram-канале.

В октябре сообщалось, что мужчина погиб в Брянске, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, сброшенным с БПЛА.