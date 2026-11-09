На Урале семерых членов банды "оконщиков" отправили в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор организованной группе за мошенничество с ремонтом окон у пожилых людей. Речь идет о так называемых "оконщиках".

Накануне.RU уже рассказывало о таких мошенниках, которые под видом проверки окон ломают их или балконные двери, а потом сами же чинят за огромные деньги. Специалисты призывают не впускать таких деятелей в квартиру.

На этот раз на скамье подсудимых оказались семь человек. Как было установлено, члены банды "оконщиков" навязывали пожилым уральцам неоправданно дорогостоящие услуги по ремонту окон. При этом они использовали возрастные и психологические особенности жертв, их повышенную доверчивость и внушаемость. Как было установлено, в большинстве случаев необходимость в таком ремонте отсутствовала, а стоимость услуг и комплектующих многократно завышалась.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, всего от рук злоумышленников пострадали 22 человека. Синарский районный суд Каменска-Уральского признал "мастеров" виновными в мошенничестве. В зависимости от роли и количества эпизодов им назначено от 3,5 лет до 8 лет колонии общего режима. Сразу же после оглашения всех семерых взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в прошлом году на Урале отправили в колонию участника банды "ремонтников".