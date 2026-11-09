Минниханов – Путину: "Татнефть" и "КамАЗ" работают нормально

Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Татарстана.

Валовой региональный продукт составил 3,76 трлн руб., объём промышленного производства – 3,88 трлн руб.

"По уборке – урожай хороший, нормальный. Но есть вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта. Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит", - сказал Минниханов.

Путин ответил, что "с этим будем разбираться вместе". Минниханов отметил, что по нефтедобыче ситуация нормальная.

"Все зависит от объёмов, которые для нас доведены. Малые компании, компания "Татнефть" – все нормально работают", - сказал глава Татарстана.

По "КамАЗу" ситуация улучшается.

"Немножко провал был, "КамАЗ" функционирует нормально", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Ранее на "КамАЗе" отменили переход на четырёхдневную рабочую неделю из-за роста заказов. Режим "четырёхдневки" планировалось ввести на период с августа по октябрь, приказ об этом был подписан еще в марте 2026 г.