В Сургуте бывший адвокат обокрал квартиру своего умершего соседа по даче

В Сургуте бывший адвокат обокрал квартиру своего умершего соседа по даче. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

По версии следствия, мужчина, узнав о смерти приятеля, завладел ключами от его квартиры, незаконно проник в жилище и похитил коллекцию монет стоимостью более 700 тыс. рублей. Кроме того, обнаружив ключи от оружейного сейфа, он украл четыре охотничьих ружья. Одно из них злоумышленник незаконно хранил в своём рабочем офисе.

В ходе обысков по месту жительства и работы обвиняемого, а также в его автомобиле следователи обнаружили и изъяли похищенное имущество и оружие.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.