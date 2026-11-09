Песков прокомментировал слова Трампа о "другой форме" Украины

Украина с точки зрения географии уже другая страна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина "в итоге будет немного другой формы".

"Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать", - добавил Песков.

Представитель Кремля также рекомендовал адресовать все уточняющие вопросы по этой теме Трампу, передает ТАСС.

Ранее президент США заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине близки к завершению, а сама страна по их итогам окажется "немного другой формы". До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, и усомнился в способности Киева вернуть утраченные земли.