Евгений Солнцев оценил результаты модернизации соцобъектов в Беляевском районе Оренубржья

В Беляевском районе Оренбургской области был открыт стационар Беляевской больницы после завершения ремонтных работ. Об этом в своем официальном канале в МАХ сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Трехэтажный корпус медицинского учреждения обновлен в результате масштабной модернизации. Строители полностью заменили кровлю здания, обновили инженерные сети. Специалисты смонтировали современную систему вентиляции, установили видеонаблюдение и лифт. Работы выполнялись в рамках национального проекта, который с прошлого года носит название «Продолжительная и активная жизнь».

"Отмечу, что больница обслуживает более 11,5 тысячи человек. При этом здесь достигнута полная укомплектованность штата, в том числе благодаря региональным мерам поддержки. В рамках программы «Земский доктор» уже трудоустроено 27 медиков – 24 врача и 3 специалиста среднего звена. Кроме того, они все были обеспечены жильём. Это хорошее подспорье для сельских работников", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Губернатор также сообщил, что следующим объектом модернизации станет Беляевская спортивная школа, в которой при поддержке региона уже провели капитальный ремонт по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Были обновлены раздевалки, душевые и санузлы, что повысило комфорт и удобство для тренировок.

"Уверен, теперь ребятам будет комфортнее тренироваться и добиваться новых побед. На постоянной основе здесь занимаются спортом более 430 воспитанников. Активно вовлечены в групповые активности и местные жители", - отметил губернатор Оренбуржья.

Также строители заменили в спортивном зале половое покрытие, обновили окна и двери, частично модернизировали систему отопления.

"В очередной раз подчеркну, развитие территорий должно быть комплексным. Неважно, живёт человек в крупном городе или небольшом селе, – у него должен быть равный доступ к качественной медицинской помощи, современным спортивным и образовательным объектам. Именно на это ориентирована наша работа", - резюмировал губернатор Евгений Солнцев.