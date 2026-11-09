Власти Сургута отозвали уведомления о сокращении сотрудников образовательных учреждений

Власти Сургута отозвали уведомления о сокращении сотрудников образовательных учреждений. Решение было принято совместно с департаментом образования и науки Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее в комментариях под постами губернатора Югры Руслана Кухарука появились публикации о том, что работники образовательных учреждений начали получать уведомления о сокращении персонала. Также сообщалось, что с 1 января изменения могут затронуть воспитателей, методистов и обслуживающий персонал. Сургутяне писали, что в некоторых учреждениях сокращают ставки прачек, швей, уборщиков, поваров и других сотрудников. Также жители опасались объединения групп и увеличения числа детей в них.

Власти заверили, что объединять группы и сокращать ставки логопедов, дефектологов и психологов не будут. Все специалисты, работающие с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, сохранят свои ставки и прежнюю нагрузку. Количество занятий останется прежним.

Оптимизация в первую очередь затронет вакантные должности и ставки совместителей. При этом будут учитывать количество детей и загруженность специалистов.



Ситуации сотрудников, которые оказались под угрозой сокращения, рассмотрят индивидуально. К работе привлекут Центр занятости. В городском департаменте образования готовы ответить на вопросы работников и отдельно разобраться с каждым случаем.