09 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жительница Красноуральска лишилась 300 тысяч, вызвав "ночную бабочку" для парня

Жительница Красноуральска попалась на уловку мошенников в желании наказать своего парня после ссоры. Вызвав ему "ночную бабочку" Алсу, свердловчанка лишилась 300 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Все началось с ссоры возлюбленных. 35-летняя потерпевшая была недовольная из-за долгого отсутствия близости с парнем и, в порыве злости, решила вызвать ему "ночную бабочку". На первом попавшемся в интернете сайте она нашла девушку Алсу и сразу же ей позвонила. Девушка потребовала предоплату в 4 тыс. рублей за час работы и еще 12 тыс. 815 рублей за страховку жизни, а затем перезвонила заказчице и попросила снова перевести сумму, так как первый платеж завис. Доверчивая женщина выполнила и это требование.

Затем свердловчанке позвонил уже некий Тимур Ахмедович, который заявил, что касса заблокирована, поскольку деньги поступали частями. Чтобы вернуть средства нужно было совершить еще несколько "корректных" переводов на нужные счета. Тогда заказчица насторожилась и уже решила отказаться от интимной услуги, но тогда ее начали запугивать. Неизвестный сказал, что знает о ней буквально все: ФИО, дату рождения, адрес, место работы, наличие сына и даже его данные.

"Испугавшись за семью, потерпевшая оформила кредит. Через мобильное приложение спешно перевела со своей карты 146 тыс. рублей, а затем еще столько же через другой банк. И этого аферистам секс индустрии было недостаточно, чтобы отстать от жертвы. Они потребовали прислать еще 50 тыс. рублей для завершения сделки. Женщина заявила, что денег у нее больше нет и связь с "добродетелями" тут же прервалась", - рассказал полковник Горелых.

Алсу так и не приехала, а свердловчанка осталась без денег. Уже в полиции при подаче заявления она рассказала о случившимся. Проводится проверка.

"Напоминаю, что никогда и никому не следует переводить денежные средства незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись, тем более путанами или сутенерами. Проще некуда - немедленно прерывайте диалог и кладите трубку", - добавил Горелых.

Теги: Красноуральск, ночная бабочка, мошенничество


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