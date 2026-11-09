БПЛА, ударивший по центру Луганска, был начинен шрапнелью

ВСУ атаковали жилой сектор в самом центре Луганска при помощи БПЛА, начиненного шрапнелью. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки беспилотников по жилому сектору города повреждены многоквартирные дома, гражданская инфраструктура. Пострадавших нет. Пасечник добавил, что угроза повторных ударов БПЛА сохраняется.

Глава ЛНР также сообщил, что за сутки в регионе от атак ВСУ погибли два человека. В Лисичанске атакован частный дом, под завалами обнаружена погибшая женщина. На автодороге в Алчевске нанесен удар по легковому автомобилю, погиб водитель.