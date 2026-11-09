Представители ЕС будут находиться в Абу-Даби во время переговоров, но не станут их участниками

Представители стран "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в ОАЭ. При этом непосредственными участниками процесса они не станут, сообщило Politico.

По информации источников издания, "евротройка" будет представлена на уровне советников по национальной безопасности. Они, скорее всего, не будут принимать непосредственное участие в переговорах, а лишь будут "находиться поблизости", заявил неназванный чиновник ФРГ.

Как отмечается, европейцы рассматривают раунд в Абу-Даби как "стартовый этап".

Ожидается, что 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет очередной раунд переговоров России, США и Украины. В Кремле ранее заявляли, что Европа должна участвовать в урегулировании конфликта, однако текущий подход ЕС делает это затруднительным, так как объединение не занимает конструктивной позиции.