О туристических возможностях Южного Урала в зимнем сезоне рассказал Алексей Текслер на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В совещании также участвовали министр экономического развития России Максим Решетников, представители федеральных ведомств и главы регионов.

«За девять месяцев 2026 года по России совершено около 71 млн поездок. Основной вклад в рост поездок внесли регионы с развитой туристической и транспортной инфраструктурой. Въездной поток вырос на 17,5%: за девять месяцев нашу страну посетило больше 4 млн иностранных туристов. Рассчитываем, что по итогам года выйдем на уровень более 6 млн поездок», – сказал, открывая заседание, Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер российского правительства подчеркнул, что необходимо продолжать работу по созданию новых туристических продуктов и повышению привлекательности регионов для россиян и зарубежных гостей.

Максим Решетников сообщил, что, согласно предварительному прогнозу, в зимний период в стране ожидается порядка 32 млн поездок. Основные направления включают крупные города, «снежные» регионы, автомобильные поездки выходного дня и горнолыжные курорты.

Алексей Текслер в своем докладе на совещании подчеркнул, что Южный Урал вошел в десятку самых востребованных туристический направлений в стране. За девять месяцев 2026 года Челябинскую область посетили 1,2 млн туристов.

При этом регион все чаще выбирают приверженцы активного отдыха – от горнолыжных трасс до зимних маршрутов в национальных парках.

Губернатор отметил, что помимо широкого спектра инфраструктурных возможностей, Южный Урал в предстоящий зимний сезон предложит насыщенную крупными событиями программу.

«Помимо национальных парков и горнолыжных курортов, у нас есть спортивные мероприятия. Традиционные хоккейные баталии с участием «Трактора» и «Металлурга» собирают болельщиков из других регионов. В этом году в Челябинске мы будем проводить Чемпионат России по фигурному катанию, а в следующем году в Златоусте состоится финальный этап Кубка России по биатлону. Надо отметить, что Челябинск – «Культурная столица 2027 года», поэтому обширное количество мероприятий позволит поддерживать интерес к региону на протяжении всего сезона», - сказал Алексей Текслер.

Что касается развития туристической инфраструктуры, то, как сообщил глава региона, в Челябинской области эта работа выстраивается по трем приоритетным направлениям.

Так, в регионе продолжается наращивание номерного фонда в точках максимального спроса. На данный момент в области действует 541 классифицированное средство размещения. Но превышение спроса над предложением является стимулом для бизнеса к расширению.

Как отметил губернатор, сейчас в стадии реализации находятся крупные проекты. Так, на курорте «Солнечная долина» строится спортивный реабилитационный отель «Территория спорта» на 96 номеров, в магнитогорском парке «Притяжение» – пятизвездочная гостиница на 184 номера, в Челябинске – аквапарк и мультикурорт «Фанпарк».

Вторым направлением развития туризма на Южном Урале является работа по созданию новых точек туристического притяжения. За два года по единой субсидии привлечено более 507 млн рублей для развития инфраструктуры турбизнеса и туристических центров в Челябинске, Миассе и Каслях.

Третье направление развития инфраструктуры гостеприимства в Челябинской области - связность и удобство туристского пространства. В 2025 году пассажиропоток в аэропортах Челябинска и Магнитогорска достиг почти 2,5 млн человек. Развитая сеть федеральных и региональных дорог обеспечивает доступ к ключевым локациям. Сейчас по области проходят два верифицированных автомобильных маршрута.

Алексей Текслер также подчеркнул, что регионе продолжается работа по обновлению инфраструктуры курортов, что соответствует целям и задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

В частности, в «Солнечной долине» по программе льготного кредитования приобретены и смонтированы 6‑местная и 4‑местная пассажирские подвесные канатные дороги, комплекс «Евразия» запускает новый бугельный подъемник, курорт «Завьялиха» обновил горнолыжное снаряжение и провел реновацию номерного фонда гостиницы «Каменный цветок».

Напомним, на масштабном Форуме туристических территорий FTT-2026, состоявшемся в конце октября в Москве, генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова в презентации возможностей Южного Урала отметила, что статистика подтверждает высокий интерес путешественников к региону - турпоток демонстрирует рост на 40%. При этом средняя продолжительность пребывания туриста в области составляет уже четыре дня, за которые гости успевают сменить несколько локаций.

«Безусловным драйвером развития туризма на Южном Урале остается горнолыжный туризм. На сегодняшний день в области работают 14 горнолыжных курортов, половина из которых функционирует круглогодично: летом здесь можно гулять по экотропам и отдыхать в термальных комплексах. Огромным преимуществом южноуральских центров является их транспортная логистика: 11 комплексов удобно сконцентрированы вдоль федеральной трассы М-5 «Урал», а добраться до них можно через четыре крупных аэропорта – Челябинска, Уфы, Магнитогорска и Екатеринбурга. Сейчас в регионе ведется активная работа над созданием двух крупных горнолыжных кластеров с единой системой лояльности и общим ски-пассом. Интересно, что область не зависит от внешних поставок оборудования: здесь работают два предприятия, успешно производящие канатные дороги в рамках импортозамещения», - отметила Инна Хваткова.

Стоит отметить, что валовая добавленная стоимость в туристской индустрии Челябинской области с 2019 года практически удвоилась и достигла 64,2 млрд рублей, турпоток в 2025 году составил 2 млн поездок. Реализация инвестиционных проектов позволяет последовательно расширять возможности региона для отдыха и путешествий.