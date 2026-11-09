Власти Британии подготовили план на случай полного блэкаута в стране

Британское правительство разработало стратегию "Черное небо" на случай полного отключения электроэнергии. По данным BBC, план принят как мера предосторожности на случай обрушения энергосетей, а не из-за военных угроз.

Радиостанции и новостные агентства должны иметь резервные генераторы с запасом топлива на 72 часа и перейти на аналоговое FM-вещание. BBC планирует перевести более 100 сотрудников на резервную радиостанцию для трансляции государственных инструкций (включая правила потребления воды и утилизации отходов). Будет инвестировано 70 млн фунтов в программу "псевдоспутников" — самолетов, которые в случае блэкаута будут неделями работать в качестве мобильных вышек связи.

Гражданам рекомендуется иметь трехдневный запас еды, воды, медикаментов, средств гигиены и пр.

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала рекомендации, согласно которым жители ЕС должны быть способны самостоятельно обеспечивать все свои базовые потребности в течение первых 72 часов чрезвычайной ситуации (ЧС). Людям советуют иметь запасы предметов первой необходимости и "тревожные чемоданчики".