В России за угрозу нацбезопасности исключены из россиян семеро людей

В России исключены из россиян семеро выходцев из центрально-азиатского региона и Закавказья, которым вменили угрозу национальной безопасности страны. Детали привели в центре общественных связей ФСБ РФ.

- жителю Забайкалья вменили распространение призывов к открытому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и неисполнению их законных требований, а также формирование негативного отношения к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья;

- жителю Тамбовской области – активному члену диаспоры вменили отстаивание силовым путем интересов трудовых мигрантов при возникновении конфликтов с местным населением.

- двух жителей Хакасии считают виновными в распространении среди своего окружения националистических высказываний в отношении этнических русских;

- житель Тверской области, по версии ФСБ, причастен к совершению экономических преступлений с использованием банковских карт несовершеннолетних россиян, добытых преступным путём;

- житель Ивановской области якобы инициировал массовую драку между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местными жителями, что создало предпосылки к возникновению межнационального конфликта;

- житель Пермского края, полагает следствие, распространял идеи этнического превосходства. Кроме того, он проявлял пренебрежительное и потребительское отношение к коренному населению России, распространял среди членов диаспоры призывы к открытому противостоянию сотрудникам правоохранительных органов и неисполнению их законных требований.