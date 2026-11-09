При атаке ВСУ на Ленобласть погибла женщина

Во Всеволожске из-за падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома. Семье погибшей окажут всю необходимую помощь. Остальные жители были эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Сейчас в нём – четыре человека.

В 4.07 отключилась воздушная линия электропередач 35 кВ во Всеволожском районе. Обесточено 114 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии – пять населённых пунктов: Ваганово, Коккорево, Борисово, станция Ладожское Озеро, посёлок Грибное, в них живут менее тысячи человек. Позже работа всех подстанций восстановлена.

В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия КИНЕФ. Возник пожар. Сейчас огонь локализован. Последствия устраняют. Также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши, вскоре оно также восстановлено. В городе был развернут пункт временного размещения, однако из-за отсутствия нуждающихся в нём он закрывается, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.