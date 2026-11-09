В "Кольцово" таможенники остановили тюменца с оборудованием для МРТ

Кольцовские таможенники остановили в "зеленом" коридоре жителя Тюмени, привезшего из ОАЭ оборудование для МРТ. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Тюменец прилетел рейсом "Дубай - Екатеринбург" и сразу прошел в "зеленый" коридор. При досмотре в его багаже было обнаружено сервисное оборудование для МРТ, которое само по себе не может быть товаром для личного пользования, а значит, его необходимо декларировать.

Пассажир признал, что вез оборудование не для личного пользования, однако свою вину признавать отказался. По его словам, его "не предупредили о необходимости что-то декларировать". При этом к должностным лицам таможенного поста он не обращался, аудиоинформирование не слушал, а на информационные стенды внимания не обратил.

"Перемещение товаров не для личного пользования физическими лицами через пункты пропуска осуществляется в особом порядке сопровождающееся обязательной подачей декларации на товары, заходя в "зеленый" коридор пассажир заявляет об отсутствии у него товаров подлежащих обязательному письменном декларированию и(или) товаров не являющиеся товарами для личного пользования. В данной ситуации пассажиру необходимо было проследовать в "красный" коридор и заявить необходимость размещения товаров на склад временного хранения для последующей подачи декларации на товары", - пояснил и.о. начальника таможенного поста аэропорта "Кольцово" (пассажирский) Сергей Большанин.

В отношении тюменца возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров".