В России операторам ЦОДов разъяснят методику расчёта 10% мощностей для резервирования

В Минцифры обсудили исполнение указа президента о резервировании 10% площадей и мощностей центров обработки данных (ЦОД).

Собравшиеся получили от министерства опросники об имеющихся у них мощностях. При этом сама методика расчета мощностей для резервирования пока не сформулирована. Аналитическая работа на основе собранных от участников рынка данных начнётся 9 ноября, пишут "Ведомости".

8-9 октября инфраструктура "Яндекса" была повреждена в рязанском Сасово и Калуге. 11 октября атака случилась во Владимирской области. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с Минобороны России решает вопрос по защите ЦОДов. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на пресс-конференции отметил, что можно построить центры в Югре. "Ростелеком" работает над созданием заглубленных ("подземных") центров обработки данных (ЦОД): их уровень защиты от внешних угроз будет выше, чем у тех, что расположены на поверхности.