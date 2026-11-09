09 Ноября 2026
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Общество За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

Немцы массово уезжают из Германии

Германия переживает рекордную эмиграцию: в 2025 году страну покинули почти 290 тыс. граждан, что стало абсолютным рекордом. Коренные жители массово разочаровываются из-за экономических проблем и политики не в интересах страны.

Опросы показывают критический уровень "чемоданных" настроений: до 58% немцев в разных возрастных группах рассматривают возможность переезда. Страну покидают в основном молодые (25-40 лет) и высокообразованные специалисты. Ключевые причинами называются отсутствие перспектив карьерного роста и финансовой стабильности, недовольство политиками и их приоритетами, в том числе огромными тратами на Украину при недофинансированности социальных служб, низком качестве услуг и высоких налогах.

Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен и замедлению экономики, особенно в промышленности. Компании также начинают мигрировать из-за высоких издержек. Популярным направлениями для эмиграции немцев являются близкие Швейцария, Австрия, а также Испания и США.

Германия перестает быть магнитом даже для мигрантов из Центральной и Восточной Европы, поскольку миграционный баланс с этими странами стал отрицательным. То есть в Германию приезжает меньше, чем уезжают из нее. Положительное сальдо сохраняется лишь с Украиной, Индией, Сирией и Турцией, но и эти оно снижается. Фактически Германия перестает быть привлекательной для кого бы то ни было.

Теги: германия, немцы, миграция


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