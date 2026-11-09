Эрнст анонсировал фильм о "совсем не таком Маяковском"

В России в прокат выходит фильм "Лиля", рассказывающий о Лиле Брик, Владимире Маяковском и Осипе Брике. По мнению одного из генеральных продюсеров и автора идеи фильма, главы "Первого канала" Константина Эрнста, без Бриков Маяковский не стал бы самим собой.

"Без Лили и Осипа Маяковский стал бы Асеевым (поэт-футурист Николай Асеев, 1889-1963) или Кирсановым (поэт, прозаик, журналист Семён Кирсанов, 1906-72). Тоже хорошие поэты, но не Маяковские. Мы рассказываем историю дошлифовки таланта до состояния гения", - сказал Эрнест в интервью "Ъ".

По мнению Эрнста, фильм – история сотворения Владимира Маяковского.

"Но это и фильм о Лиле Брик, и фильм об Осипе Брике, это и Маяковский – совсем не такой, которым мы привыкли его представлять", - сказал Эрнст.

Владимир Маяковский (1893-1930) – один из наиболее известных российских и мировых поэтов XX века. Примыкал к футуристам. В 1919-21 гг. работал в Российском телеграфном агентстве (РОСТА) над текстами и рисунками для "Окон сатиры". Официально женат не был. Состоял в долгих отношениях с женой писателя и литературного критика Осипа Брика Лилей, хозяйкой литературно-художественного салона. Они познакомились в 1915 г.