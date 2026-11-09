09 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Кибератаки на банки резко выросли: в третьем квартале 2026 года зафиксировано 4,2 тыс. атак

В третьем квартале 2026 года киберпреступники заметно усилили давление на финансовый сектор. Сильнее всего пострадали банки: клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка и ПСБ сталкивались с перебоями в работе онлайн-сервисов. Специалисты объясняют всплеск тем, что проводить атаки стало проще и дешевле - инструменты для них стали доступнее, сообщает "Ъ".

Компания "Информзащита" подсчитала: за июль-сентябрь 2026 года число атак на участников финсектора (банки, страховщиков, биржи) выросло на 20% по сравнению с тем же периодом 2025 года - до 4,2 тыс. инцидентов. При этом показатели третьего квартала на 10-12% выше средних значений первого полугодия 2026 года.

Статистика "Солара" тоже фиксирует рост угроз: за девять месяцев 2026 года количество критичных инцидентов увеличилось в 2,4 раза. Всего подтвержденных случаев насчитали 31,7 тыс. - это на 38% больше, чем раньше. Технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев пояснил, что банки остаются главной целью преступников: там хранят большие массивы персональных данных и проходят крупные объемы операций, поэтому злоумышленники чаще всего бьют именно по кредитным организациям.

Сообщалось, что Роскомнадзор в пилотном режиме тестирует новую систему для выявления кибератак - ее построят на базе Национальной системы противодействия DDoS‑атакам (НСПА). Специалисты будут использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), чтобы быстро блокировать источники атак внутри страны.

 

Теги: кибербезопасность, атаки, система


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