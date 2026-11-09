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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Учеников пышминской школы, с которой сорвало крышу, перевели на дистант

Пышминская школа , где сильным ветром полностью сорвало крышу, перевела учеников на дистанционное обучение. Как сообщает глава города Станислав Фоминых в своих соцсетях, такой формат предусмотрен только на понедельник, пока ведется демонтаж обломков.

"Провели предварительное обследование крыши Пышминской школы вместе с представителями ремонтной компании и специалистами МЧС, велась съемка квадрокоптером. Приняли решение в понедельник занятия провести дистанционно. Пока нет заключения о безопасности здания для обучения - всех учеников временно переведут во вторую смену в начальную школу", - написал градоначальник.

В ближайшее время профильная организация проведет комплексное обследование всей кровли, включая уцелевшую часть и место обрушения. Кроме того, специалисты выяснят, были ли допущены нарушения при строительстве. Прогнозов по срокам ремонта пока нет — все зависит от результатов экспертизы специализированной организации.

Напомним, сильный ветер поднялся утром 6 ноября. "Под удар" попала школа 1974 года постройки, расположенная по улице Куйбышева в пгт. Пышма. Поврежденная площадь составила 1500 кв.м. из 2354 кв.м. Был разрушен мауэрлат кирпичной кладки по периметру кровли, повреждены три окна (одно требует полной замены), нарушено наружное освещение.

Прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента.

Теги: Пышма, школа, дистант, крыша, ученик


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