В России на четверть упали продажи дорожно-строительной техники

Темпы падения продаж российской дорожно-строительной техники (ДСТ) замедляются, но по-прежнему измеряются двухзначными цифрами: продажи на внутреннем рынке в январе – сентябре сократились год к году на 24,9%, до 24,4 млрд руб.

Читайте также: АПК ушел в режим выживания и отказался от закупок техники

По мнению партнёра SBS Дмитрия Бабанского, снижение продаж ДСТ обусловлено высокой ключевой ставкой, замедлением строительной активности, конкуренцией с импортной техникой и избыточными стоками. Это давит на выручку производителей, повышает долю постоянных издержек и создает риски финансовых трудностей вплоть до банкротств, считает эксперт.

Склады заводов и дилеров заполнены как российской, так и иностранной техникой. Некоторые заводы фактически простаивают и вынуждены сокращать персонал. Из-за дорогих кредитов и лизинга потребители отказываются от покупки новых машин и делают ставку на ремонт имеющегося парка, пишет "Ъ".

Схожая ситуация сложилась и на российском рынке сельхозтехники, который всё глубже входит в противоречие с позитивными отчетами чиновников. Пока Минпромторг России фиксирует выполнение планов по обновлению парка и рассчитывает на рост продаж, отрасль демонстрирует системное сжатие спроса, падение отгрузок и убытки ключевых производителей.

На фоне дорогих кредитов и резкого роста себестоимости аграрии массово отказываются от инвестиций, переходя в режим выживания – с ремонтом старой техники вместо закупок новой. В результате рынок теряет устойчивость, а дефицит машин и деградация парка приобретают хронический характер.