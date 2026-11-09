Трамп заявил, что после урегулирования у Украины будет "немного другая форма"

Границы Украины изменятся в рамках мирного урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, переговоры увенчаются успехом.

"Думаю, что это случится, и в конечном счете Украина будет немного другой формы", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News.

На днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что при урегулировании конфликта с РФ Украине придется пойти на уступки в вопросе территорий.



"Такие конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, а это зачастую компромисс", — заявил он в эфире нидерландского телеканала NPO 1, усомнившись в способности Украины вернуть утраченные территории.

Ожидается, что 10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет очередной раунд переговоров России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский будет главой российской делегации.