В Приморье автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

На одной из трасс Приморья пассажирский автобус попал в аварию. Есть пострадавшие.

Дело было в Уссурийске. Грузовик Mitsubishi Fuso на перекрестке улиц Комарова – Некрасова не выдержал дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, ехавшим по маршруту №139. Автобус по инерции откинуло в сторону на вторую полосу проезжей части, где он столкнулся с Toyota Town Ace.

Четыре пассажира получили различные травмы. Водитель грузовика попал под "административку" по статьям "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и "Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей", сообщает УМВД по Приморскому краю.