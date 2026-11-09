В Екатеринбурге опекун похитила у ребенка сотни тысяч рублей, чтобы погасить кредит

В Екатеринбурге у опекаемого ребенка оказались похищены сотни тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мать 11-летней девочки умерла, отец юридически отсутствует, а брат в октябре 2024 года погиб на СВО. В 2025 году на расчетный счет ребенка поступила пенсия по потере кормильца – более 412 тысяч рублей и выплата в связи с гибелью брата – 2,5 млн рублей.

Как было установлено, опекун девочки без разрешения органа опеки и попечительства сняла с ее банковского счета 200 тысяч рублей. Деньги она потратила на погашение своих личных кредитных обязательств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба". Прокуратура взяла на контроль ход расследования.